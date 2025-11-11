Grindeanu: Declarațiile vicepremierului Gheorghiu sunt populiste, dar demersul CSM este exagerat

„Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate”, scrie Sorin Grindeanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România.

„De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție. Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională. Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe. Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare”, arată liderul PSD.

Grindeanu adaugă că PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR.

Consiliul Superior al Magistraturii a cerut anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarațiile despre pensiile speciale. Oana Gheorghiu este acuzată de incitare la violenţă, ură sau discriminare.

CSM a publicat luni un comunicat de presă privind poziţia CSM faţă de declaraţiile Oanei Gheorghiu, vicepremierul Guvernului României, despre pensiile speciale.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist. Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive”, a transmis CSM.

CSM mai transmite că „astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”.

„Opoziția artificială între magistrați și „copilul flămând căruia i se ia de la gură” este o manipulare şi o încercare de a deturna nemulțumirile publice spre justiţie, plasând nereal şi artificial asigurarea resurselor financiare în relaţie directă cu independenţa financiară a magistraţilor. Independența justiției, care include şi garanţia financiară, astfel cum statuează întreaga jurisprudenţă europeană, nu reprezintă un privilegiu acordat magistraţilor în detrimentul altor persoane, ci este garanția constituţională a societăţii democratice că drepturile fiecărui cetățean vor fi apărate de către profesionişti ai dreptului liberi de orice influenţe şi respectate în raport de orice încălcare, inclusiv cele săvârşite de stat. Consiliul Superior al Magistraturii subliniază încă o dată că puterea executivă, reprezentată de Guvern, are obligația într-un stat de drept să consolideze justiția, nu să o discrediteze, şi să colaboreze instituţional în mod loial cu puterea judecătorească pentru bunul mers al societăţii democratice”, a adăugat CSM.

Ca urmare, CSM a decis să o reclame pe Oana Gheorghiu.

„În raport cu declaraţiile doamnei vicepremier, faţă de conţinutul concret şi efectele acestora în plan social la adresa imaginii şi prestigiului funcţiei de magistrat, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal. Consiliul solicită pe această cale reprezentanţilor puterii executive să păstreze echilibrul şi decenţa în discursul public şi să nu formuleze judecăţi iresponsabile pe fond exclusiv emoţional care să submineze nu doar independenţa justiţiei, ci şi respectul datorat acesteia într-un stat de drept, cu consecinţa incitării populaţiei la ură împotriva judecătorilor şi procurorilor”, a precizat CSM.