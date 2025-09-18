Prima pagină » Politic » ABC retrage din grilă emisiunea „Jimmy Kimmel Live” după comentariile despre Kirk

ABC, deținută de Walt Disney, a anunțat miercuri că va retrage din grila de programe emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, după ce comentariile prezentatorului emisiunii de noapte despre asasinarea lui Charlie Kirk au stârnit critici dure din partea șefului Comisiei Federale de Comunicații.
Laura Buciu
18 sept. 2025, 05:02, Politic

Decizia vine în contextul în care președintele republican Donald Trump a exercitat presiuni repetate asupra posturilor de televiziune pentru a nu mai difuza conținutul pe care îl consideră inacceptabil și a solicitat FCC să retragă licențele posturilor, potrivit Reuters.

„Emisiunea «Jimmy Kimmel Live» va fi suspendată pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al ABC, fără a da mai multe detalii.

Anterior, Nexstar Media Group Inc, care se descrie ca fiind cea mai mare companie locală de televiziune și media din țară, a declarat că va înceta difuzarea emisiunii pe cele 32 de posturi afiliate ABC, invocând comentariile lui Kimmel.

„Comentariile domnului Kimmel despre moartea domnului Kirk sunt jignitoare și insensibile într-un moment critic al discursului politic național”, a declarat Andrew Alford, președintele diviziei de radiodifuziune a Nexstar.

Kimmel a făcut luni seara comentarii despre asasinarea lui Kirk din 10 septembrie.

„Am atins noi minime în weekend, cu banda MAGA încercând disperat să-l caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și făcând tot ce pot pentru a obține puncte politice din asta”, a spus Kimmel în emisiunea sa de luni seara.

Kimmel a criticat, de asemenea, doliul lui Trump pentru Kirk, arătând un videoclip cu comentariile lui Trump pe peluza Casei Albe. „Așa jelește un copil de 4 ani moartea unui peștișor auriu”, a spus Kimmel.

Kimmel nu a răspuns miercuri la solicitarea Reuters de a comenta acest subiect.

Trump i-a atribuit frecvent lui Kirk meritul de a fi atras mai mulți tineri și alegători de culoare în sprijinul campaniei sale prezidențiale de succes din 2024. Kirk a fost cofondator, la vârsta de 18 ani, al Turning Point USA, o organizație dedicată promovării cauzelor conservatoare în campusurile universitare și în rândul tinerilor alegători.