ABC retrage din grilă emisiunea „Jimmy Kimmel Live” după comentariile despre Kirk

Decizia vine în contextul în care președintele republican Donald Trump a exercitat presiuni repetate asupra posturilor de televiziune pentru a nu mai difuza conținutul pe care îl consideră inacceptabil și a solicitat FCC să retragă licențele posturilor, potrivit Reuters.

„Emisiunea «Jimmy Kimmel Live» va fi suspendată pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al ABC, fără a da mai multe detalii.

Anterior, Nexstar Media Group Inc, care se descrie ca fiind cea mai mare companie locală de televiziune și media din țară, a declarat că va înceta difuzarea emisiunii pe cele 32 de posturi afiliate ABC, invocând comentariile lui Kimmel.

„Comentariile domnului Kimmel despre moartea domnului Kirk sunt jignitoare și insensibile într-un moment critic al discursului politic național”, a declarat Andrew Alford, președintele diviziei de radiodifuziune a Nexstar.

Kimmel a făcut luni seara comentarii despre asasinarea lui Kirk din 10 septembrie.

„Am atins noi minime în weekend, cu banda MAGA încercând disperat să-l caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și făcând tot ce pot pentru a obține puncte politice din asta”, a spus Kimmel în emisiunea sa de luni seara.

Kimmel a criticat, de asemenea, doliul lui Trump pentru Kirk, arătând un videoclip cu comentariile lui Trump pe peluza Casei Albe. „Așa jelește un copil de 4 ani moartea unui peștișor auriu”, a spus Kimmel.

Kimmel nu a răspuns miercuri la solicitarea Reuters de a comenta acest subiect.

Trump i-a atribuit frecvent lui Kirk meritul de a fi atras mai mulți tineri și alegători de culoare în sprijinul campaniei sale prezidențiale de succes din 2024. Kirk a fost cofondator, la vârsta de 18 ani, al Turning Point USA, o organizație dedicată promovării cauzelor conservatoare în campusurile universitare și în rândul tinerilor alegători.