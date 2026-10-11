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Alexandru Rogobete, noi acuzații la adresa lui Bolojan: Aproape unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer

Social-democratul Alexandru Rogobete îl critică pe premierul Ilie Bolojan din cauza nivelului șomajului în rândul tinerilor și acuză Guvernul că pune accentul pe reducerea cheltuielilor, fără să creeze suficiente oportunități de angajare.
Alexandru Rogobete, noi acuzații la adresa lui Bolojan: Aproape unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 22:44, Politic
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„Într-un singur an! Aproape 1 din 3 tineri activi pe piața muncii este șomer! De la 22,9% la 30,8%. O creștere de 7,9 puncte procentuale, prezentată ca fiind produsă în doar 12 luni”, a scris duminică Rogobete într-un mesaj publicat pe Facebook.

El susține că tinerii care termină școala sau facultatea și nu găsesc un loc de muncă ajung să considere plecarea din România singura soluție.

Referindu-se la Guvernul Bolojan, Rogobete spune că o economie nu se repară doar prin tăieri.

„Iar succesul unei guvernări nu se măsoară în câte cheltuieli ai redus, ci și în câte oportunități ai creat pentru oameni”, a transmis Rogobete.

El susține că atunci când tinerii își pierd șansa la un loc de muncă „România își pierde șansa la viitor”.

„Avem nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern funcțional, de investiții, de sprijin pentru antreprenori și de politici economice care să readucă încrederea. Nu putem continua cu aceleași rețete și să așteptăm rezultate diferite”, a adăugat Rogobete.

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