Angajații din primării intră în grevă „pe termen nedeterminat”, în semn de protest față de Pachetul 2 de măsuri

Primăriile se închid de vineri, transmite Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România.

Sindicatul spune că timp de șapte săptămâni a existat un „dialog al surzilor” între reprezentanții primăriilor și premierul Ilie Bolojan privind măsurile din Pachetul 2 pentru administrația publică locală.

„Cu o medie de 9,78 funcționari publici per primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25%, după scăderea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului la nivel central, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre bugetari”, susține SCOR.

Sindicaliștii critică și faptul că, deși Guvernul promisese preluarea la bugetul de stat a celor 60.000 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap, proiectul a fost modificat, iar aceștia rămân în sarcina primăriilor. „Astfel, cheltuiala aparentă cu salariile se dublează și multe primării vor părea că nu-și pot acoperi salariile din veniturile proprii”, se arată în comunicatul sindicatului.

SCOR acuză „discriminarea” față de consiliile județene, care sunt exceptate de la aceste reguli, deși își acoperă salariile exclusiv din cote defalcate de la stat.

„Până luni, Guvernul mai are posibilitatea să corecteze aceste abuzuri grosolane asupra autorităților publice locale”, avertizează SCOR.