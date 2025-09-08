Arafat a discutat cu un reprezentant canadian despre cooperare în domeniul situațiilor de urgență

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, a primit luni, vizita lui Clint Cossette, reprezentant al Corporației Comerciale Canadiene (CCC).

Întâlnirea a avut loc la sediul MAI și a vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii strategice.

Discuțiile au inclus prezentarea mecanismului CCC, care funcționează ca garant suveran în contractele guvern-la-guvern (G2G), precum și analiza capacităților industriei canadiene din domeniul apărării, aerospațial și al intervențiilor specializate.

Un punct central al dialogului l-a reprezentat identificarea unor soluții pentru gestionarea situațiilor de urgență, în special tehnologii pentru stingerea incendiilor de vegetație.

În acest context, a fost menționată experiența companiei canadiene Conair Aerial Firefighting, specializată în intervenții aeriene rapide.

DSU subliniază că astfel de întâlniri fac parte din efortul constant de a consolida parteneriate internaționale și de a adopta soluții tehnice și operaționale care să contribuie la protejarea vieții și bunurilor cetățenilor.