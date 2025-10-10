Prima pagină » Social » Valuri de solicitări joi pentru pompieri: Intervenții în aproape 1.500 situații de urgență, 48 de oameni salvați

Valuri de solicitări joi pentru pompieri: Intervenții în aproape 1.500 situații de urgență, 48 de oameni salvați

Pompierii au intervenit, joi, la aproape 1.500 de solicitări venite din toată țara, reușind să salveze 48 de persoane din situații critice.
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
10 oct. 2025, 08:49, Social

Cele mai multe intervenții au fost realizate de echipajele SMURD, care au acordat ajutor medical pentru aproximativ 1.200 de persoane.

Pompierii au stins 53 de incendii și au desfășurat 227 de misiuni pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare.

În urma acestor misiuni, 48 de persoane au fost salvate din situații critice.

Totodată, autoritățile au transmis cinci mesaje RO-ALERT care au avertizat populația despre prezența unor animale periculoase în apropierea zonelor locuite.