Valuri de solicitări joi pentru pompieri: Intervenții în aproape 1.500 situații de urgență, 48 de oameni salvați

Cele mai multe intervenții au fost realizate de echipajele SMURD, care au acordat ajutor medical pentru aproximativ 1.200 de persoane.

Pompierii au stins 53 de incendii și au desfășurat 227 de misiuni pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare.

În urma acestor misiuni, 48 de persoane au fost salvate din situații critice.

Totodată, autoritățile au transmis cinci mesaje RO-ALERT care au avertizat populația despre prezența unor animale periculoase în apropierea zonelor locuite.