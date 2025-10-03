Cod portocaliu în Teleorman: Gospodării fără curent, copaci căzuți și stâlpi avariați

Pompierii teleormăneni, alături de autoritățile locale, au intervenit pentru degajarea a cinci copaci căzuți pe carosabil sau pe fire de electricitate, în localitățile Talpa, Trivalea Moșteni, Meri, Siliștea Gumești și Țigănești.

În urma intervențiilor, nu au fost înregistrate victime, anunță ISU Telelorman.

Conform datelor furnizate de SGA Teleorman, nivelurile râurilor Călmățui, Vedea și Teleorman se situează mult sub cotele de atenție.

Pe partea de infrastructură energetică, vântul puternic a rupt șase stâlpi de electricitate și a provocat 17 deranjamente în 10 localități, lăsând peste 6.500 de abonați fără curent.

Autoritățile reamintesc cetățenilor să fie prudenți în deplasări, să evite zonele cu risc de prăbușire a copacilor sau a stâlpilor de electricitate și să nu atingă firele de curent căzute la pământ.