Atac masiv cu drone și rachete al Rusiei asupra rețelei energetice a Ucrainei: 50.000 de gospodării fără curent electric

Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând pene de curent care au afectat aproximativ 50.000 de gospodării în nordul țării, la o zi după cel mai amplu bombardament asupra instalațiilor de gaze naturale de la începutul invaziei.

Dronele și rachetele rusești au lovit din nou infrastructura energetică a Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat o companie ucraineană de energie, la doar o zi după cel mai amplu atac asupra instalațiilor de gaze naturale de la începutul invaziei ruse, în urmă cu mai bine de trei ani și jumătate, transmite AP.

Instalații energetice avariate

Potrivit operatorului regional Chernihivoblenergo, atacul a avariat instalații energetice din apropierea orașului Cernihiv, situat în nordul Ucrainei, aproape de granița cu Rusia, lăsând fără electricitate aproximativ 50.000 de gospodării.

Șeful administrației militare din Cernihiv, Dmytro Bryzhynskyi, a confirmat că loviturile rusești din timpul nopții au provocat mai multe incendii în oraș, însă nu a precizat exact ce obiective au fost vizate.

Premierul ucrainean Yulia Svyrydenko a acuzat Moscova că „terorizează civilii”

Cu o zi înainte, Moscova lansase cel mai mare atac de până acum asupra instalațiilor de gaze naturale operate de compania de stat Naftogaz Group, au anunțat oficialii ucraineni.

În total, Rusia a tras 381 de drone și 35 de rachete asupra Ucrainei vineri, potrivit forțelor aeriene ucrainene, într-o tentativă de a distruge infrastructura energetică înainte de iarnă și de a submina moralul populației.

Directorul general al Naftogaz, Serhii Koretskyi, a declarat că atacurile „nu au niciun scop militar”, iar premierul ucrainean Yulia Svyrydenko a acuzat Moscova că „terorizează civilii”.

De partea sa, Rusia a susținut că țintele vizate ar sprijini efortul de război al Kievului.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au lansat un nou val de 109 drone și trei rachete balistice, potrivit armatei ucrainene, care afirmă că 73 dintre drone au fost doborâte sau deviate de sistemele de apărare.

Ucraina acuză Moscova că încearcă să „transforme iarna într-o armă”

Atacurile asupra infrastructurii energetice s-au intensificat în ultimele săptămâni, în special asupra rețelei feroviare și a sistemului electric, elemente vitale pentru aprovizionarea militară și supraviețuirea civililor pe timpul iernii.

Ucraina acuză Moscova că încearcă să „transforme iarna într-o armă”, privând populația de căldură, lumină și apă.