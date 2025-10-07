Argeș: Un bărbat și un copil au supraviețuit urcându-se pe plafonul unei mașini care a căzut în apă

ISU Argeș anunță că a primit o sesizare potrivit căreia o mașină a părăsit șoseaua și a căzut într-un canal în comuna Băiculești. La fața locului au fost trimiși pompierii de la Detașamentul Curtea Argeș.

Aceștia au intervenit cu patru echipaje, două autospeciale de stingere și de primă intervenție și comandă, o barcă și o ambulanță SMURD.

Ajunși la fața locului, pompierii au găsit, pe plafonul vehiculului, două persoane. Este vorba despre un adult și o copilă care au fost aduși, în siguranță, la mal.

După ce au fost evaluate, persoanele au fost preluate și transportate la spital de către echipajul SMURD.