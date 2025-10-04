Furtuna din Capitală: peste 300 de intervenții ISU, 163 de mașini avariate și o persoană rănită

Pompierii ISU București-Ilfov au fost solicitați la nu mai puțin de 309 intervenții în Capitală, cele mai multe pentru copaci doborâți de vânt (218 cazuri). Alte 59 de intervenții au vizat elemente de construcție desprinse, 17 cabluri electrice afectate și 15 acumulări de apă.

În urma incidentelor, o persoană a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale, iar 163 de autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, pompierii au gestionat 42 de situații de urgență provocate de vântul puternic și ploile abundente. Cele mai multe au vizat copaci doborâți de rafale, în număr de 24, care au blocat temporar drumuri sau au căzut peste garduri și cabluri. Alte șapte intervenții au fost necesare pentru îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de pe acoperișuri și fațade, două cazuri au vizat cabluri electrice afectate, iar în nouă situații pompierii au acționat pentru evacuarea apei acumulate în curți și subsoluri. În total, trei autoturisme au fost avariate, însă nu au fost înregistrate victime.