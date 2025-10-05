Un incendiu puternic s-a produs la o casă de lemn. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, alarma s-a dat în jurul orei 9:00, când pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la o locuință particulară din fondul forestier al satului Sadău, comuna Brodina.

La fața locului au acționat pompierii militari împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Brodina și Straja, cu un total de cinci autospeciale de stingere, un vehicul utilitar șenilat și o ambulanță SMURD.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga clădire, o construcție finalizată în proporție de 80%, majoritar din lemn, cu pericol de propagare la fondul forestier”, a transmis ISU Suceava.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 12:15. Flăcările au distrus locuința de tip cabană, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, terasa alipită (cu acoperișul aferent) pe 60 de metri pătrați, precum și bunurile din interior — aparate electrocasnice, unelte de tâmplărie și material lemnos.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit produs la acumulatorul unui echipament electric de lucru lăsat sub tensiune, la încărcat.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar intervenția pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la fondul forestier din apropiere.