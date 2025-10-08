Intervenție de ultim moment: O bătrână salvată din calea apelor la Siliștea

În urma ploilor torenţiale care au afectat sud-estul ţării, o situaţie dramatică s-a petrecut în localitatea Siliştea, judeţul Constanţa. O bătrână rămasă blocată în locuinţa sa, înconjurată de ape, a fost salvată de pompierii constănţeni.

Viitura a cuprins gospodăria, iar femeia nu a mai putut ieşi singură. Salvatorii au pătruns prin curtea inundată, reuşind să o evacueze în siguranţă.

„Vârstnicii pot fi vulnerabili în faţa situaţiilor de urgenţă, iar atenţia noastră se îndreaptă cu prioritate către această categorie de persoane. Prin promptitudine şi devotament, salvatorii au reuşit să o recupereze în siguranţă din locuinţa ameninţată de ape, iar gestul lor este încă o confirmare că protejarea vieţii este principala noastră misiune”, au transmis reprezentanţii ISU Constanţa.

Echipele de intervenţie au acţionat şi pentru evacuarea altor persoane aflate în pericol. Până la această oră, şase locuitori din Siliştea — patru adulţi şi doi copii — au fost evacuaţi preventiv din casele inundate. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, cei afectaţi fiind adăpostiţi temporar la vecini şi rude.