Arafat: E risc de explozie, poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri

Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat a explicat gravitatea situației: „Riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate”.

Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc, din Tulcea. „Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații”, a declarat șeful DSU.

În Ucraina nu se cunoaște situația, doar că incendiul continuă.

Există dialog între ISU și Turcia și cei de la partea ucraineană care discută între ei.

„Noi, bineînțeles, analizând situația colegii de la Turcia, analizând situația împreună, s-a luat decizia totuși că este mult mai corect să evacuăm zona care este sub un posibil impact”, a adăugat Raed Arafat.