Armata israeliană își extinde invazia terestră în sudul Gazei

Trei divizii militare israeliene înaintează în Gaza City și în nord, în timp ce tot mai multe trupe israeliene continuă să avanseze și în partea de sud a enclavei palestiniene, scrie Al Jazeera.

Armata israeliană a transmis că unitățile Brigăzii Etzioni au acționat în ultimele săptămâni printre ruinele din Rafah, „lovind și ucigând zeci de teroriști” și distrugând ceea ce mai rămăsese din infrastructura zonei.

După ce au verificat Rafah, „forțele s-au deplasat imediat pentru a continua operațiunile în zona Khan Younis”, tot în sudul Gaza, separată de Rafah printr-un coridor militar.