Atacuri rusești în Ucraina: 20 de răniți în Kiev, un copil de 7 ani ucis

Atacurile cu drone și rachete rusești de vineri au rănit cel puțin 20 de persoane în Kiev, au avariat clădiri rezidențiale și au provocat întreruperi de curent în mai multe zone din Ucraina. Un copil a fost ucis în atacuri separate în sud-estul țării.

În centrul capitalei ucrainene, echipele de salvare au scos peste 20 de persoane dintr-un bloc de 17 etaje, în timp ce flăcările cuprindeau etajele șase și șapte. Cinci persoane au fost spitalizate, iar altele au primit primul ajutor la fața locului, au declarat autoritățile, informează AP.

Locuitorii dintr-un cartier central din Kiev, care a suferit unul dintre atacuri, au descris scena haosului din timpul atacului nocturn.

„Toată lumea dormea și, brusc, s-a auzit un sunet ascuțit; era clar că ceva zbura. Am reușit să trag pătura peste cap, iar apoi a lovit atacul – a spart ferestrele, iar sticla a zburat aproape până la ușă”, a declarat pentru Associated Press Tetiana Lemishevska, o locuitoare în vârstă de 61 de ani.

„La început, focul era la etajul șase sau șapte, iar flăcările s-au ridicat rapid și s-au răspândit la alte etaje. Așa că toți cei care au putut au părăsit clădirea fără să știe cum se va termina”, a spus ea.

În regiunea sud-estică Zaporojie, zonele rezidențiale și instalațiile energetice au fost bombardate cu drone de atac, rachete și bombe ghidate, ucigând un băiat de 7 ani și rănind părinții acestuia și alte persoane, au declarat oficialii administrației militare. O centrală hidroelectrică din zonă a fost oprită din precauție.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat vineri că atacurile au vizat instalațiile energetice care alimentează armata ucraineană. Forțele ruse au folosit rachete hipersonice Kinzhal și drone de atac, fără a da detalii despre instalațiile vizate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că a atacat orașele ucrainene ca răspuns la eșecurile de pe frontul de est. „Nu pot arăta nimic pe câmpul de luptă. Tot ce pot face este să atace sectorul energetic și să atace orașele noastre”, a declarat Zelenski reporterilor vineri seara.