AUR anunță ca va depune patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan / Peiu: Guvernul face acum un fel de „terorism politic”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul AUR intenționează să înainteze patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. El acuză guvernul de „terorism legislativ”.

Potrivit acestuia, aceste moțiuni vizează patru dintre cele cinci proiecte legislative pentru care executivul își asumă răspunderea în fața Parlamentului. Singurul proiect care nu va fi contestat este cel referitor la pensiile magistraților.

„Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente care îmbunătățesc forma prezentată de guvern și, în al doilea rând, noi, de principiu, suntem pentru înnăspirea condițiilor privind pensionarea specială, să spunem, prin lege specială a magistraților, în sensul în care susținem și creșterea perioadei active, în care dânșii trebuie să servească, și creșterea vârstei de pensionare și, de asemenea, susținem și reducerea cuantumului maximal pensiei de serviciu în cazul magistraților”, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a declarat că „asumarea răspunderii guvernului concomitent pe cinci proiecte ar însemna un atac la democrație și renunțarea la separarea puterilor în stat”.

„Referitor la celelalte puncte, celelalte patru proiecte de legi pe care guvernul își asumă răspunderea, avem de făcut un considerent de ordin general, și anume că este fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene să existe o astfel de procedură – în aceeași zi pentru cinci proiecte de legi. Procedura constituțională prevede toată această asumare a răspunderii pentru cazuri excepționale, pentru o legi. Sigur că în trecut guvernul Boc a mai abuzat o dată de această prevedere, venind cu două proiecte de legi în aceea zi pe care și-a asumat răspunderea. Dar regula este ca să existe un proiect de lege pe care să-ți asumi răspunderea. Guvernul, prin ceea ce face acum poate fi catalogat ca un fel de terorism legislativ. Pentru că, deși am intrat în sesiunea parlamentară normală, toți parlamentarii sunt la lucru, deși coaliția de guvernare dispune de o majoritate de peste 70% în Parlament, deci poate să treacă orice proiect de lege își dorește, a decis acest abuz care pune sub semnul îndoieli fundamentul democratic al societății noastre”, declară Petrișor Peiu

Pentru a depune aceste moțiuni de cenzură, partidul AUR are nevoie de sprijin și din partea altor formațiuni politice, respectiv SOS și POT.