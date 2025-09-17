AUR depune moțiune simplă pentru finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989

Deputatul Valeriu Munteanu a anunțat miercuri că AUR va depune o moțiune simplă privind securitatea energetică a României, cerând reluarea urgentă a lucrărilor la hidrocentralele începute înainte de 1989, blocate de Ministerul Mediului.

Parlamentarii AUR atrag atenția că România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh doar în primul semestru și cu unele dintre cele mai mari prețuri SPOT din Uniunea Europeană. Această situație afectează direct facturile consumatorilor și competitivitatea economică, iar majorarea TVA de la 19% la 21% în august a amplificat problema.

În prezent, finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989, lucrări realizate deja în proporție de peste 75% și declarate de interes public major prin Ordonanța de Urgență 175/2022, este blocată de Ministerul Mediului, care tergiversează avize și transmite mesaje publice descurajatoare.

„Declarațiile recente ale Ministrului Mediului, reprezentanta USR, doamna Diana Buzoianu, potrivit cărora cele patru hidrocentrale din perioada comunistă pot fi înlocuite cu parcuri fotovoltaice de opt ori mai ieftine, ignoră rolul hidroenergiei în securitatea energetică și care oferă echilibru, durată de viață, reziliență la condiții meteo, protecție împotriva inundațiilor, lucruri pe care panourile fotovoltaice, oricât de moderne, nu le pot oferi. Prin această moțiune simplă, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor și obligarea guvernului să reia de urgență lucrările, așa cum s-a angajat în fața cetățenilor”, încheie Valeriu Munteanu.