AUR: Participarea României la o eventuală misiune de pace în Ucraina trebuie decisă prin referendum

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere organizarea unui referendum consultativ privind implicarea României într-o eventuală misiune de pace în Ucraina.

Vicepreședintele formațiunii, europarlamentarul Adrian Axinia, a transmis că o asemenea decizie nu poate fi luată „fără consultarea poporului”, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a anunțat la Summitul „Coalition of Willing” că România susține planul prin care 26 de state intenționează să ofere garanții de securitate Kievului cu forțe terestre, navale și aeriene.

„Românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menținerea păcii. O decizie de acest fel, luată fără mandat popular, ar reprezenta o vulnerabilitate majoră pentru România”, a declarat Axinia.

AUR cere desecretizarea documentelor privind ajutorul militar acordat Ucrainei și dezbaterea în Parlament a tuturor deciziilor legate de programele europene de înzestrare, precum ReArm Europe sau SAFE.

Axinia a avertizat că, dacă președintele nu convoacă referendumul și insistă asupra participării României la misiunea de pace, AUR va începe strângerea de semnături pentru suspendarea șefului statului.

„Dacă americanii refuză să trimită trupe în Ucraina, ar fi extrem de grav ca România să facă acest pas fără mandat”, a adăugat europarlamentarul.

Formațiunea consideră că orice acțiune militară a României trebuie să fie circumscrisă strict angajamentelor NATO și a criticat inițiativa „Coalition of Willing” ca fiind „în afara cadrului internațional al țării noastre”.