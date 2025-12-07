AUR, reacție după ce un membru în secție de votare din Buzău a lovit cu mașina un jurnalist

„AUR condamnă orice formă de violență și reiterează public faptul că niciodată nu am încurajat astfel de reacții. Dimpotrivă, încă de la începutul campaniei, toți membrii și voluntarii noștri au primit instrucțiuni clare să nu răspundă la provocări, mai ales în interacțiunile cu anumiți jurnaliști care, din experiența noastră, urmăresc deliberat obținerea unor reacții emoționale”, transmite AUR.

Potrivit AUR, „oricâtă bună-credință și pregătire există, niciun partid nu poate controla reacțiile individuale ale fiecărui membru în situații tensionate”.

„După o campanie electorală extrem de agresivă în Buzău, oamenii sunt obosiți, stresați și uneori pot interpreta diferit presiunea momentului. Clarificăm însă fără echivoc: membrul AUR nu a lovit intenționat jurnalistul cu mașina. În timp ce încerca să iasă din locul de parcare, persoana respectivă i-a blocat ilegal accesul, generând o situație nefericită. Incidentul s-a soldat fără nicio rană, jurnalistul fiind în afara oricărui pericol”, transmite AUR.

AUR consideră că astfel de episoade pot fi evitate dacă toate părțile implicate aleg să se comporte cu calm, profesionalism și respect reciproc.