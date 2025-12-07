Prima pagină » Politic » AUR, reacție după ce un membru în secție de votare din Buzău a lovit cu mașina un jurnalist

AUR, reacție după ce un membru în secție de votare din Buzău a lovit cu mașina un jurnalist

AUR a avut o primă reacție după ce un membru al unei secții de votare din Buzău a lovit cu mașina un jurnalist.
AUR, reacție după ce un membru în secție de votare din Buzău a lovit cu mașina un jurnalist
Laura Buciu
07 dec. 2025, 14:56, Politic

„AUR condamnă orice formă de violență și reiterează public faptul că niciodată nu am încurajat astfel de reacții. Dimpotrivă, încă de la începutul campaniei, toți membrii și voluntarii noștri au primit instrucțiuni clare să nu răspundă la provocări, mai ales în interacțiunile cu anumiți jurnaliști care, din experiența noastră, urmăresc deliberat obținerea unor reacții emoționale”, transmite AUR.

Potrivit AUR, „oricâtă bună-credință și pregătire există, niciun partid nu poate controla reacțiile individuale ale fiecărui membru în situații tensionate”.

„După o campanie electorală extrem de agresivă în Buzău, oamenii sunt obosiți, stresați și uneori pot interpreta diferit presiunea momentului. Clarificăm însă fără echivoc: membrul AUR nu a lovit intenționat jurnalistul cu mașina. În timp ce încerca să iasă din locul de parcare, persoana respectivă i-a blocat ilegal accesul, generând o situație nefericită. Incidentul s-a soldat fără nicio rană, jurnalistul fiind în afara oricărui pericol”, transmite AUR.

AUR consideră că astfel de episoade pot fi evitate dacă toate părțile implicate aleg să se comporte cu calm, profesionalism și respect reciproc.

Recomandarea video

VIDEO Anamaria Gavrilă (POT), încă o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor
G4media
Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025. Ziua în care temperaturile vor scădea dramatic
Gandul
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Cancan
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor