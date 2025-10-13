Bolojan: Oamenii care lucrează în economia reală, nu povestitorii, duc România în spate

Premierul Ilie Bolojan a participat luni la evenimentul Star Assembly Sebeș, unde a lăudat investiția Mercedes-Benz de peste 100 de milioane de euro și a transmis că „oamenii care lucrează în economia reală duc România în spate”.

Premierul Ilie Bolojan a participat luni la evenimentul organizat de Star Assembly Sebeș, companie parte a grupului Mercedes-Benz, unde a felicitat conducerea fabricii, autoritățile locale și angajații pentru contribuția lor la dezvoltarea economică a României.

„Le mulțumesc conducerii grupului Mercedes pentru decizia de a investi în România și de a extinde producția aici. Aceste investiții înseamnă transfer de tehnologie, locuri de muncă și integrarea industriei românești în lanțul valoric european”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a subliniat rolul esențial al angajaților din sectorul privat în susținerea economiei: „Oamenii care lucrează în economia reală, nu povestitorii, duc România în spate. Prin munca lor, plătesc zi de zi impozitele care ne permit nouă, statului, să facem investiții publice.”

Bolojan a vorbit și despre importanța colaborării dintre investitori și autoritățile locale.

„Când o investiție străină vine într-o țară, contează stabilitatea, predictibilitatea, dar și atitudinea autorităților locale. Dacă ai o primărie care susține proiectele, care oferă autorizații rapid și dezvoltă parteneriate în educația duală, succesul este garantat”, spune Ilie Bolojan.

Premierul a amintit că Mercedes-Benz investește peste 100 de milioane de euro la Sebeș, contribuind semnificativ la economia locală.

„La fiecare o sută de piese produse, una merge simbolic către primăria din Sebeș — pentru că 60% din impozitul pe salarii rămâne la bugetul local. Aceasta este adevărata formă de parteneriat public-privat”, menționează premierul

În final, Ilie Bolojan a subliniat importanța învățământului dual și a responsabilității sociale corporative: „Dacă vrem o țară competitivă, trebuie să avem o forță de muncă calificată. Felicit compania Mercedes pentru sprijinul oferit educației și comunității locale, inclusiv pentru construirea unei grădinițe la Sebeș. Așa arată o companie responsabilă.”

Premierul a transmis că Guvernul României va continua să susțină investițiile străine și să asigure un climat economic stabil, bazat pe predictibilitate și parteneriat.

„O economie sănătoasă se construiește prin muncă, seriozitate și investiții. România trebuie să rămână o țară sigură și atractivă pentru investitori”, încheie Bolojan.