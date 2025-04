Bucura-Oprescu, după moțiune: este vorba de matematică electorală

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, spune, luni, după adoptarea în Senat a moţiunii simple privind sistemul de pensii, că ceea ce se întâmplă este „o nedreptate”, pentru că a muncit „în folosul românilor”. „Este vorba de matematică electorală”, afirmă ea despre rezultatul votului.

„Este matematică parlamentară pură. Le mulţumesc tuturor colegilor care au votat contra moţiunii, le mulţumesc şi celorlalţi care ne arată că în România democraţia este puternică. Voi continua ca şi până acum să-mi fac treaba”, afirmă Simona Bucura-Oprescu.

Întrebată dacă își va da demisia, ea afirmă: „Cred că în funcţiile politice este vorba de muncă şi de responsabilitate. Munca neobosită se face în favoarea oamenilor. (…) Ceea ce se întâmpla aici este vorba de matematică electorală. Eu îmi cunosc bine munca, munca pe care am depus-o de-a lungul unei îndelungate perioade de timp în folosul românilor. Cred în munca pe care am făcut-o şi cred în votul de învestitură pe care românii mi l-au acordat atât ca deputat, cât şi plenul Parlamentului României”.

Simona Bucura-Oprescu a evitat să își ciritce colegii care au absentat luni la ședința Senatului.

„În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptăţii. Consider că munca pe care am depus-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate. Tot ceea ce a ţinut de noi am făcut şi vom continua să facem”, încheie ministrul Muncii.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Muncii a fost adoptată, luni, în Senat. Votul a fost secret, cu bile. Pentru adoptare au votat 61 de senatori.