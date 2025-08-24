Ionuț Moșteanu, prezent la un forum la Kiev alături de Zelenski și miniștri din țări NATO

Moșteanu a vorbit, la forumul de la Kiev, despre contribuția României la sprijinirea Ucrainei și rolul activ în eforturile internaționale pentru consolidarea securității și stabilității regionale.

„De asemenea, dezbaterile de la Forum au vizat lecțiile învățate de Ucraina în fiecare zi și noile abordări în războiul modern. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este și o amenințare directă la adresa Europei. De aceea, România este și va rămâne un aliat de încredere, pe flancul estic al NATO”, spune Moșteanu.

Ministrul român al Apărării a reafirmat că România va continua să fie alături de Ucraina, până la obținerea unei păci juste și durabile.

Ministrul apărării naționale, prezent la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei

Mai devreme, Ionuț Moșteanu a publicat o fotografie în care apare alături de emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, Joseph Keith Kellogg Jr., în timpul vizitei făcute la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei.

Ziua Independenței este ziua națională a Ucrainei. Astfel, se sărbătorește adoptarea declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.