Ministrul Apărării anunță că România pregătește un joint venture cu Ucraina pentru producția de drone. Proiectul va fi finanțat prin programul SAFE

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, joi, că România este în negocieri avansate cu Ucraina pentru crearea unui joint venture între o companie românească și una ucraineană, dedicat producției de drone militare.

„Sunt lideri sau printre liderii mondiali în tot ce înseamnă producție de drone. Nevoia, cum spuneam, i-a obligat să fie inovativi. Au fost inovativi, sunt inovativi și e nevoie și vrem să beneficiem de aceste inovații”, a explicat ministrul Moșteanu, subliniind expertiza dobândită de Ucraina în domeniul dronelor ca urmare a necesității de apărare împotriva agresiunii rusești.

Oficialul român a detaliat că procesul de negociere a avansat rapid în ultima perioadă

„Am avut discuție acum o lună și ceva când am fost la Kiev. Am avut mai multe discuții telefonice. Am avut împreună cu șeful Cancelariei o discuție chiar săptămâna trecută cu responsabilul de cooperare industrială din Ministerul Apărării din Ucraina”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Următorul pas al colaborării constă în semnarea unei scrisori de intenție, după care vor urma pași concreți până la materializarea parteneriatului.

„Urmează să semnăm o scrisoare de intenție și apoi niște pași ulteriori până vom ajunge să facem un joint venture între una din companiile românești și una din companiile ucrainene”, a anunțat ministrul.

Ministrul Apărării a confirmat că proiectul va fi finanțat prin programul SAFE (Supporting Arms and Fatigue Equipment), un instrument european de sprijin pentru industria de apărare.

„Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producție de drone”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că Ucraina a devenit un actor major pe piața mondială a dronelor militare datorită contextului de război. „Ucraina a fost forțată să inoveze rapid ca să-și apere cetățenii și teritoriul. Și au făcut acest lucru”, a apreciat Ionuț Moșteanu.

Colaborarea cu producătorii ucraineni ar permite României să beneficieze de know-how-ul și experiența operațională dobândite de partenerii de la Kiev în utilizarea și producția acestor sisteme.

„Deci sunt discuții în curs. Dorim să finalizăm aceste discuții cu un joint venture concret între România și Ucraina”, a conchis ministrul Apărării.

Referitor la o altă întrebare, ministrul Moșteanu a precizat că detaliile privind contingentele militare americane care vor fi dislocate în România sunt informații clasificate.