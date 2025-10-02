Moșteanu reacționează după ce Putin a comentat alegerile anulate din România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat joi seara, Digi24, după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut comentarii în privința anulării alegerilor prezidențiale din România de anul trecut.

„Este ultimul om de pe planetă care ar putea să dea cuiva lecții despre democrație și alegeri libere. Alegerile prin care își asigură mandatul de fiecare dată sunt o farsă, o butaforie. Putin este cel care își bagă adversarii politici în închisoare și îi omoară în condiții ciudate și suspecte de fiecare dată. Putin este cel care își aruncă comandații militari pe geam sau foarte apropiați”, a spus ministrul Apărării la Digi24.

Comentariile lui Putin privind alegerile anulate din 2024

Reacția acestuia vine în contextul în care joi, Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România, criticând țările care „interzic oponenții politici” și „manipulează voința poporului” „Establishmentul nu este dispus să renunțe la putere, înșelându-și în mod deschis propriii cetățeni, escaladând situația pe plan extern și recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta. Însă transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a comentat Putin.

Totuși, declarația lui Putin vine în contradicție cu realitățile interne din Federația Rusă, unde opoziția este sistematic reprimată, iar procesele electorale sunt contestate la nivel internațional.

Declarațiile susținute joi de liderul rus la Soci vin la două zile după ce președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că procurorul general a confirmat în raportul său interferența Rusiei în campania electorală, prin folosirea unor firme și conturi de publicitate din Federația Rusă.