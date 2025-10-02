Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România: „ interzicerea oponenţilor politici nu va funcţiona” / Reacție rapidă de la București: „Este ultimul om care poate să dea lecții”

Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” oponenții politici care inspiră o mai mare încredere în rândul cetățenilor, dar nu funcționează, a spus președintele rus Vladimir Putin în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, potrivit agenției ruse TASS.

„Unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a mai spus Putin.

El susține că cercetările sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a elitelor politice din acele state. El s-a referit la România în timpul discursului său.

„Etablishmentul nu este dispus să renunțe la putere, înșelându-și în mod deschis propriii cetățeni, escaladând situația pe plan extern și recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta. Însă transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus.

El a adăugat că procese similare sunt observă în multe țări.

Declarațiile susținute joi de liderul rus la Sochi, vin la câteva zile după ce președintele României, Nicușor Dan a anunțat că în cadrul alegerilor din noiembrie anul trecut există dovezi privind interferențe ruse în publicitatea electorală.

Referitor la acest context, președintele Nicușor Dan, aflat la Reuniunea Comunității Europene desfășurate la Copenhaga, a anunțat joi că va prezenta materialul realizat de Procurorul General al României, Alexandru Florența, privind dezinformarea rusă în cadrul alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Declarațiile de la Sochi vin în contrast cu situația internă de pe scena politică rusă, acolo unde opozanții Kremlinului au fost, de ani întregi, aduși la tăcere. Cel mai cunoscut exemplu este chiar asasinarea lui Alexei Navalnîi, care ar fi trebuit să candideze la alegeri împotriva lui Putin, dar care a fost răpit, dus în Siberia, condamnat la închisoare și, în cele din urmă a fost găsit mort în celula sa.

Reacție rapidă de la București

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat joi seară, la Digi24, după ce președintele rus Vladimir Putin a comentat anularea alegerilor din România și a acuzat autoritățile române că „transformă procedurile democratice într-o farsă”.

„Este ultimul om de pe planetă care ar putea să dea cuiva lecții despre democrație și alegeri libere. Alegerile prin care își asigură mandatul de fiecare dată sunt o farsă, o butaforie. Putin este cel care își bagă adversarii politici în închisoare și îi omoară în condiții ciudate și suspecte de fiecare dată. Putin este cel care își aruncă comandații militari pe geam sau foarte apropiați.

Știți că există și un banc: în Rusia nu te trage curentul, te împinge. Asta se întâmplă frecvent. Este ultimul om care poate să dea lecții”, a spus Moșteanu la Digi24.

Ministrul părea iritat de comentariile liderului rus.