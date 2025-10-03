MAE ironizează declarațiile lui Vladimir Putin despre alegerile din România: „Rusia a încercat să influențeze alegeri în România. O face sistematic.”

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat ironic la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin despre alegerile din România, subliniind că Rusia, o țară agresor și fără presă independentă, nu are dreptul să dea lecții despre democrație sau libertatea presei.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a respins vineri dimineață comentariile făcute de președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre România, subliniind că Rusia a încercat în mod sistematic să influențeze alegeri în țara noastră și în Republica Moldova, fără succes.

În timpul discursului despre politica externă a Rusiei susținut joi seara, președintele Vladimir Putin a făcut un scurt comentariu referitor la România, menționând că interzicerea oponenților politici și transformarea procedurilor electorale democratice într-o farsă nu vor funcționa.

„Înțeleg că sunt cozi interminabile la benzină în Federația Rusă, dar nu cred că asta înseamnă că trebuie să comentam iarăși și iarăși exact aceleași afirmatii venite de la Kremlin doar pentru că sunt exprimate în cadrul Valdai. Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective”, a spus Țărnea.

Oficialul român a adăugat că România nu va accepta lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova.

„O țară agresor, care încearcă să anexeze teritoriile unui vecin suveran, comite crime de război și trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată aproape de Kremlin și nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui”, a concluzionat purtătorul de cuvânt.