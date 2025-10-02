Nicușor Dan va prezenta dosarul alegerilor prezidențiale din 2024 la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga

Președintele României, Nicușor Dan a anunțat că, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene de la Copenhaga, va prezenta materialul realizat de Procurorul General al României privind dezinformarea rusă în cadrul alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

„Azi (joi n.r.) o să fie o reuniune a statelor europene în Uniune sau nu, cu o adunare plenară și în cadrul ei mai multe discuții, una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri, și una pe dezinformare și pe influență rusă”, a spus, joi, președintele Dan, în cadrul unor declarații de presă.

Privind tema dezinformării, Nicușor Dan a anunțat că va prezenta materialul realizat de Procurorul General al României, Alex Florența: „În cadrul acestei discuții o să prezint materialul pe care Procurorul General l-a prezentat public. El ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influență pe rețele sociale. Cu acel mecanism pe care vi l-a prezentat Procurorul General, cu trei etape, site care aparent este legat de viața curentă, medicină alternativă, în care găsești o știre surpriză pe care te duci, faci click, te duci într-un alt site și de acolo te duci într-un site clonă sau în orice caz un site foarte respectabil și se pare că știrea aia chiar e adevărată. Deci asta este una, și după aceea modul în care a operat pe TikTok, astfel încât hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial”.