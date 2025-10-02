Ministrul Apărării: Etapa a doua de înzestrare a armatei înseamnă 216 tancuri

Un batalion de tancuri Abrams va intra în dotarea Armatei Române într-o primă fază a programului de înzestrare, a anunțat, joi, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării spune că e nevoie de înzestrare armatei pentru că Armata română a fost cumva abandonată mulți ani de zile. Toate țările europene și-au dat seama că sunt sub-echipate, sub-înzestrate.

„Noi, de exemplu, ca țară și ca armată, am stabilit în 2022, prin aprobarea Parlamentului, să achiziționăm un batalion de tancuri, 54 de tancuri Abrams erau printr-un acord la guvern și tancurile urmează să vină în 2027-2028”.

Etapa a doua de înzestrare înseamnă 216 tancuri spune ministrul Apărării, propunerea fiind trimisă către Parlament.

Planul de înzestrare a fost stabilit împreună cu aliații și se întinde pe o perioadă lungă de timp.

„Aceste ținte de capabilități, nevoile de înzestrare și de echipamente ale Armatei Române sunt stabilite împreună cu aliații și sunt stabilite pe un orizont de timp de mulți ani de zile. Parte din aceste ținte sunt și etapa a doua, înseamnă și etapa a doua de înzestrare cu tancuri de luptă. Am trimis către Parlament aprobarea pentru 216 tancuri și o sumă evaluată la aproximativ 6,5 miliarde de euro”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Urmează, după aprobarea Parlamentului, derularea unei proceduri de licitație restrânsă cu producătorii care au potențialul și au echipamentul necesar și pe standard de NATO cu o condiție de localizare a producției în România.

Este necesar ca producția de tancuri să fie stabilită în țară spune ministrul Apărării.

„Când vorbim de echipamente esențiale pentru armată, pe care armata le va folosi mulți ani de zile de 20, de 30, de 40 de ani poate unele dintre ele vor fi folosite, este esențial să avem baza industrială aici, în România odată pentru producție și apoi pentru partea de mentenanță și înlocuirea unor piese care trebuie înlocuite din când în când și pentru reziliență”.

Asigurarea producției și mentenanței în România va fi o condiție obligatorie pentru cei care vor participa la această procedură.

Ionuț Moșteanu estimează că undeva în 2027 va fi închisă procedura și de acolo va începe procesul de construcție, de livrare al echipamentelor din faza a doua.