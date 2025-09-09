Budăi, întrebat dacă PSD se solidarizează cu profesorii sau cu Guvernul: E o întrebare foarte grea

„Nu poți rămâne inflexibil, când un întreg sistem îți spune că undeva ai greșit”, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, care consideră că Guvernul ar trebui să intre în dialog cu profesorii.

Peste zece mii de sindicaliști au ieșit luni în stradă, nemulțumiți de măsurile de reformă luate de Cabinetul Bolojan. Manifestanții au organizat un marș de la Palatul Victoria la Palatul Cotroceni, chiar în prima zi de școală.

Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi cere Guvernului să fie mai flexibil: „Trebuie dialog, pentru a ajunge la o mediere, că asta înseamnă dialogul, o mediere și un dialog intens, profund și onest”.

În opinia sa, „nu poți să fii inflexibil, nu poți să rămâi de neclintit, atunci când un întreg sistem îți spune că ceva este eronat și undeva ai greșit, pentru că nu vorbim doar de chestiuni financiare. Trebuie discutate aceste aspecte”.

Întrebat dacă PSD se solidarizează cu profesorii sau cu Guvernul Bolojan, Marius Budăi a răspuns: „E o întrebare foarte grea, e o întrebare foarte grea (…). Suntem solidari cu dascălii și cu copiii noștri, dar suntem serioși în această coaliție și s-a văzut și duminică la moțiune. Asta nu înseamnă că atunci când avem o opinie, nu ne-o exprimăm și nu ne luptăm pentru dezideratul în care noi credem în calitatea noastră de social-democrați”.