Bujduveanu, despre reorganizarea Primăriei: 400 de posturi la Poliţia Locală ocupate; vom avea 250

Stelian Bujduveanu declară în contextul legat de reforma administraţiei publice locale că „la nivelul Capitalei o să fie un impact la Poliţia Locală, acolo va fi un impact foarte mare. Astăzi avem 400 de posturi la Poliţia Locală ocupate, vom avea 250”.

Primarul general interimar al Capitalei explică: „Avem o soluţie, pentru că vom reduce din personalul TESA. Noi avem nevoie de oameni să stea pe stradă. Personalul TESA, adică personalul care nu e angrenat operativ, care nu este pe stradă, care se ocupă intern, în birouri, de la Contabilitate, la Juridic, alte categorii, nu cele care se ocupă de partea operativă. Există soluţii. În alte primării, Poliţia Locală s-a introdus în aparatul propriu, ca să compenseze acest deficit, deci avem soluţii, am vorbit cu şeful Poliţiei Locale şi nu ne facem griji”.

Stelian Bujduveanu vorbeşte despre o reorganizare a Primăriei Capitalei: „Vrem să reorganizăm Primăria (…). Prea mult timp s-a vorbit despre teritorialitatea serviciilor publice, Administraţia Străzilor se ocupă doar de anumite străzi, Administraţia Parcurilor se ocupă doar de anumite parcuri. Trebuie să schimbăm paradigma, să mergem în direcţia… fix ca la Guvern. Serviciul public de toaletare sau de tăiere de iarbă la nivelul municipiului Bucureşti este pe tot teritoriul municipiului Bucureşti, nu doar decupat cu un pix, unde vrea un director. La nivel de străzi, la fel, nu doar trei străzi, că le ai trecute într-o anexă. Toate străzile din Bucureşti sunt în responsabilitatea ta”.

Primarul interimar al Bucureştiului spune că „în realitate, calitatea vieţii se măsoară cum interacţionăm noi cu oraşul. Eu spun ce ne enervează. Le spun şi colegilor: voi când mergeţi pe stradă, ce vă enervează? (…) Ce ne agresează, ce ne enervează? O bordură ruptă, trece poliţistul local pe lângă ea şi nu o vede, boscheţi crescuţi lângă un stâlp de iluminat, pe care toată lumea se face că nu-i vede. Nu doar poliţistul local, toţi angajaţii Municipiului Bucureşti au obligaţia să raporteze şi să intervină. În momentul în care tu eşti agent constatator şi mergi pe stradă şi vezi că maşina de gunoi pe Calea Victoriei este căţărată peste pista de biciclete şi strânge gunoiul de la un operator economic, tragi maşina şi-l amendezi. Nu există. Pasivitatea care a existat se va opri”.

Stelian Bujduveanu mai precizează că vor exista concedieri şi la Primăria Capitalei: „La nivelul Capitalei, de la 4.300 trebuie să ne ducem în jur de trei mii şi…”.