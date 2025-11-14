Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși

Prin eliminarea produselor de origine animală și diminuarea cantității de alimente consumate, postul Crăciunului este o metodă de a curăța organismul, îi dă posibilitatea să se regenereze, să se echilibreze, să se repare și să se odihnească, explică Bilic.

Ea atrage atenția asupra câtorva greșeli majore pe care credincioșii le fac în timpul postului. Prima și cea mai importantă este mâncatul excesiv.

Greșeli care trebuie evitate în post

„Principiul de bază în post este să nu fii sătul, să mănânci cât să supraviețuiești. Obiectivul nu este să te îndopi cu produsele permise de dulce, ci să experimentezi senzația de foame”, subliniază nutriționistul.

A doua greșeală este consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate. „Ca să fie benefic pentru sănătate, în post trebuie consumate alimente cât mai simplu preparate, cât mai puțin procesate. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este ambalat, bogat în soia și grăsimi vegetale. Încercați să gătiți mâncăruri simple, din ingrediente proaspete precum ciorbe și ghiveci de legume”, recomandă Bilic.

Excesul de dulciuri reprezintă a treia capcană majoră. „Postul religios nu interzice zahărul, care este principalul vinovat pentru creșterea stresului oxidativ din organism. Există o mulțime de dulciuri de post care ne îngrașă cu calorii goale și ne ruginesc”, avertizează medicul.

De asemenea, excesul de sare și de grăsime prezent în alimentele procesate solicită metabolismul și mecanismele de detoxifiere. „Atenție, în postul religios adevărat este limitat inclusiv consumul de grăsime. Zilele cu dezlegare la ulei și vin sunt la fel de rare ca și zilele cu dezlegare la pește”, precizează Bilic.

Obiective care trebuie atinse în Postul Crăciunului

Nutriționistul subliniază importanța creșterii consumului de produse de origine vegetală, în special legume. „Cu cât mai diferite și mai colorate, cu atât mai bine. Pigmenții vegetali sunt fitonutrienți cu beneficii pentru organism”, explică ea.

Hidratarea optimă este esențială și înseamnă consum de apă sub diferite forme: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante, zeamă de supă sau ciorbă, cafea. De asemenea, trebuie respectate pauze alimentare de 4-5 ore între mese, perioadă în care nu trebuie să mâncăm sau să ronțăim nimic, ca să-i dăm organismului timp să digere și să proceseze masa anterioară.

„Postul înseamnă disciplină și foame, este un exercițiu psihologic, nu doar alimentar”, subliniază Bilic. Redimensionarea porțiilor și moderația față de cantitatea de mâncare consumată sunt esențiale. „Produsele de post mâncate pe săturate duc rapid la îngrășat, din făinoase și grăsime organismul face rapid kilograme în plus. Dacă ții post cu adevărat, nu trebuie să te scoli de la masă cu burta plină”, atrage atenția ea.

Disciplină și echilibru

Prin post dobândim o disciplină și un echilibru, ne impunem reguli și limite alimentare, redescoperim bucuria și plăcerea mâncării după o perioadă în care aceasta ne-a lipsit, conchide Mihaela Bilic. „Postul înseamnă stăpânire de sine acolo unde, dacă ne lăsăm dominați de instincte, nu ne mai oprim din mâncat. După o perioadă de post este minunat să mâncăm din nou din toate, dar asta nu înseamnă să mâncăm tot”.