Burnete: Deficitul real al României era între 9 și 10%, nu cât arătau actele oficiale

Întrebat, duminică, la Digi 24 de ce deficitul în sumă absolută continuă să crească, Burnete a explicat că punctul de plecare al Guvernului Bolojan a fost mult mai grav decât arătau cifrele oficiale.

„Realitatea este că noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris, chiar dacă e greu de calculat. Pentru că pe lângă tot ceea ce vedem noi în execuții de bugetare, statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie pentru schema de plafonare. Se întâmplă unele lucruri, cum ar fi faptul că mulți contractori ai statului, nefiind siguri că își recuperează TVA-ul, nu vin cu facturile. Există și o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat”, a spus consilierul prezidențial.

El a precizat că deficitul real se situa probabil între 9 și 10% din PIB.

„Realitatea este că guvernul Bolojan, când a plecat la drum și noi când am plecat să reducem deficitul, n-am plecat de la cifra din actele oficiale, ca să zic așa, ci de la una mai mare. De la cât am plecat? Undeva între 9 și 10% probabil, deși e greu de estimat. Poate era 9.3%,. Realmente e greu de estimat lucrul ăsta. Și atunci, deși dumneavoastră când vă uitați, spuneți, păi da, stați un pic că e același deficit ca și anul trecut sau ce ați realizat, nu e chiar așa. Deficitul României a scăzut și este pe o traiectore de scădere și o să vedeți că și de acum înainte el va avea o traiectore de scădere”, a explicat Burnete.

Întrebat dacă și acum există plăți amânate și TVA nereturnat, consilierul prezidențial a recunoscut că România scoate la lumină datoriile ascunse.

„Ce se întâmplă în clipa de față este că cu aceste cifre venim la, vedeți, sau Ministerul de Finanțe vine la lumină. Că de asta senzația e că deficitul nu scade deloc. Pentru că și unele cifre care erau într-o zonă gri astăzi le punem pe masă. Și ăsta să știți că e unul dintre motivele pentru care și Comisia și finanțatorii noștri internaționali nu ne-au downgradat și continuă să ne financeze. Pentru că această schimbare a atitudinii României în sensul în care punem cifrele corecte pe masă se vede și e vizibilă de către toată lumea”, a adăugat Burnete.

El a subliniat că măsurile Guvernului Bolojan, luate în iulie, operează doar până la finalul anului, iar efectul real se va vedea în 2026.

„Gândiți-vă că măsurile pe care le-a luat Guvernul actual. Cât timp s-a scurs de ei atunci? Două luni de zile? Și ele operează doar până la finalul anului. Mi-era foarte greu de imaginat că în iulie pot să iei niște măsuri care să reducă drastic deficitul de la care porneai. Dar dacă vă uitați pe proiecțiile Guvernului, pe cele ale Comisii Europene, o să vedeți că anul viitor efectul va fi foarte mare, că deficitul se va duce spre șase la sută”, a conchis Burnete.