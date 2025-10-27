Câciu, despre Bolojan: Nu prezintă adevărul în ansamblu. Vreau să văd miniștrii că reduc cheltuieli

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a declarat la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan nu prezintă corect situația bugetară a României și că reducerile de cheltuieli trebuie explicate „în ansamblu”. Acesta a subliniat că investițiile statului însumează aproximativ 8% din PIB, dintre care 5% revin Armatei.

„Trebuie reduse în continuare cheltuielile. Întrebarea este: care cheltuieli? Pentru că ceea ce trebuie să recunoaștem, și asta nu-i place domnului Bolojan, este că nu prezintă adevărul în ansamblul său. Investițiile statului sunt de 8% din PIB, din care Armata are 5%. Renunțăm la investițiile din Armată sau nu?”, a spus Câciu.

Acesta a criticat și ceea ce a numit „marketingul politic” al actualilor miniștri, care anunță concedieri, dar cer bani suplimentari la rectificare. „Am redus cheltuielile la Ministerul de Finanțe cu 30 de milioane și la Fonduri Europene cu 40 de milioane, pe vremea lui Ciolacu și Ciucă. Vreau să văd și miniștrii din Guvernul Bolojan că fac la fel”, a adăugat fostul ministru.

Câciu a mai spus că, deși coaliția guvernamentală stabilise o scădere a cheltuielilor de personal cu 5% până la finalul anului, acestea au crescut cu 700 de milioane de lei.

Reacția vine după declarațiile premierului Ilie Bolojan, care a afirmat duminică, la Digi24, că nu va majora TVA-ul sau alte taxe, dar că statul trebuie să continue reducerile de cheltuieli pentru a menține echilibrele bugetare. „Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta. Dar, pentru asta, trebuie să facem în continuare reduceri de cheltuieli”, a spus Bolojan.