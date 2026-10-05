Călin Georgescu are termen la Judecătoria Sectorului 3 în procesul cu AEP

Potrivit informațiilor publice din portalul instanțelor, cauza are numărul 11299/301/2025, este înregistrată la Secția Civilă și are ca obiect o „plângere contravențională – PV seria A 0005450”. Călin Georgescu are calitatea de petent, iar AEP este intimată. În dosar figurează și Nicodim-Eugen Lupea, în calitate de intervenient.

Termenul de astăzi este programat de la ora 11:30.

Procesul a avut mai multe termene până acum.

În luna februarie, Judecătoria Sectorului 3 a respins excepția necompetenței teritoriale a instanței și a stabilit continuarea judecării dosarului pe fond. Instanța a repus, de asemenea, cauza pe rol în ceea ce privește cererea de ajutor public judiciar și admisibilitatea în principiu a cererii de intervenție.

În 9 iunie 2026, instanța a respins mai multe solicitări formulate în dosar, printre care cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și a Curții Constituționale a României (CCR), precum și cererea de acordare a ajutorului public judiciar.

Georgescu a plătit parțial amenda, apoi a contestat-o

Dosarul vizează controversele privind campania electorală a lui Călin Georgescu din 2024 și modul în care au fost declarate veniturile și cheltuielile electorale. AEP a anunțat încă de la acel moment că Georgescu figura cu zero lei atât la contribuții, cât și la cheltuieli electorale.

Astfel, Călin Georgescu a primit o amendă de 200.000 de lei de la AEP și a anunțat apoi că a plătit parțial amenda primită de la Autoritatea Electorală Permanentă și a contestat-o în instanță, avertizând totodată asupra unor tentative de fraudă online comise în numele său.