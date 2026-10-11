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Călin Georgescu, nou mesaj din arest pentru susținătorii săi: „Nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a transmis duminică seara, pe Facebook, un nou mesaj susținătorilor săi, cărora le mulțumește pentru sprijin și le cere să se roage pentru România. El afirmă că „nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare”.
Călin Georgescu, nou mesaj din arest pentru susținătorii săi: „Nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii”
Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 20:49, Politic
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„Știu că pentru mulți dintre voi, dragostea de țară și curajul de a vă apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedeapsă. Nimic din ceea ce trăiți nu îmi este străin și nimic din ceea ce îndurați nu îmi este indiferent”, a transmis Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a îndemnat la rugăciune și la păstrarea credinței, afirmând că „mai devreme sau mai târziu, minciuna se va arde singură”.

În mesajul său, Georgescu le-a mulțumit susținătorilor pentru gândurile bune și rugăciunile transmise: „Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit”.

Cu câteva zile înainte, Georgescu publicase tot pe Facebook un mesaj scurt pentru susținătorii săi: „Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 29 septembrie, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, care a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva unei hotărâri a Tribunalului București.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.

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