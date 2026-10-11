Călin Georgescu, nou mesaj din arest pentru susținătorii săi: „Nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii”

„Știu că pentru mulți dintre voi, dragostea de țară și curajul de a vă apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedeapsă. Nimic din ceea ce trăiți nu îmi este străin și nimic din ceea ce îndurați nu îmi este indiferent”, a transmis Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a îndemnat la rugăciune și la păstrarea credinței, afirmând că „mai devreme sau mai târziu, minciuna se va arde singură”.

În mesajul său, Georgescu le-a mulțumit susținătorilor pentru gândurile bune și rugăciunile transmise: „Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit”.

Cu câteva zile înainte, Georgescu publicase tot pe Facebook un mesaj scurt pentru susținătorii săi: „Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 29 septembrie, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, care a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva unei hotărâri a Tribunalului București.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.