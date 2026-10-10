Călin Georgescu, mesaj pe Facebook pentru susținători, în timp ce se află în arest preventiv: „Copleșit de iubirea voastră”

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.

Postarea a fost publicată în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Mesajul vine după mai multe zile în care susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au organizat manifestații în fața Arestului Central al Poliției Capitalei și a sediului DIICOT.

În această săptămână, Călin Georgescu a fost dus patru zile consecutiv la sediul DIICOT, pentru percheziții informatice.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 29 septembrie, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.