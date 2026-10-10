Prima pagină » Politic » Călin Georgescu, mesaj pe Facebook pentru susținători, în timp ce se află în arest preventiv: „Copleșit de iubirea voastră”

Călin Georgescu, mesaj pe Facebook pentru susținători, în timp ce se află în arest preventiv: „Copleșit de iubirea voastră”

Călin Georgescu le-a transmis un mesaj de mulțumire susținătorilor săi, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.
Călin Georgescu, mesaj pe Facebook pentru susținători, în timp ce se află în arest preventiv: „Copleșit de iubirea voastră”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
10 oct. 2026, 07:54, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.

Postarea a fost publicată în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Mesajul vine după mai multe zile în care susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au organizat manifestații în fața Arestului Central al Poliției Capitalei și a sediului DIICOT.

În această săptămână, Călin Georgescu a fost dus patru zile consecutiv la sediul DIICOT, pentru percheziții informatice.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 29 septembrie, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar în care este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
ONU avertizează că transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan ar fi tortură. Premierul olandez critică decizia SUA
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport
Un judecător i-a restituit coada de topor suveranistului care a cerut poporului „să intre peste” votanții Elenei Lasconi
Libertatea
Un bebeluș de doar 11 zile, diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție minusculă la o unghie. Prin ce coșmar a trecut familia
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor