În jur de 200 de susținători la mitingul pro-Georgescu de la Arestul Central. Lozincile au rămas „cum s-au stabilit”

Este a 11-a noapte în care aceștia se adună pentru a participa la mitingul de susținere dedicat fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. În urmă cu mai mult de o săptămână, acesta a fost arestat preventiv într-un dosar ce vizează infracțiunea de înșelăciune, cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

La fel ca în celelalte seri, susținătorii lui Călin Georgescu se adună la Arestul Central, acolo unde scandează lozinci, flutură drapele și poartă pancarte inscripționate cu mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, precum „Vocile incomode nu se reduc la tăcere prin cătușe” sau „Călin Georgescu este persecutat politic”.

În ceea ce privește stadiul anchetei DIICOT, perchezițiile informatice ale dispozitivelor confiscate din casa soților Georgescu au continuat în cea de-a patra zi consecutivă.

Cristela Georgescu s-a declarat nemulțumită anterior de modul în care aceste percheziții informatice se desfășoară, acuzând că a fost nevoită să privească fotografii cu proprii copii de pe ecranele DIICOT.

Cu toate acestea, scopul perchezițiilor este acela de a urmări „traseul” celor 1,1 milioane de euro, care ar fi fost încasați de la afaceristul din Buzău, Răzvan Leu, căruia Georgescu i-ar fi promis facilitarea unei finanțări de 6 milioane de euro, potrivit Motivării Instanței referitoare la Arestarea preventivă a lui Georgescu, obținută de Mediafax.