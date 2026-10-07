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150 de susținători scandează la Arestul Central. Georgescu îi aude prin fereastra deschisă a celulei

În jur de 150 persoane se află în fața Arestului Central, miercuri seară. Este a noua seară consecutivă în care ei revin la mitingul de susținere a fostului candidat la prezidențiale, pe măsură ce ancheta DIICOT avansează, în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.
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Daiana RobOana Zvobodă
07 oct. 2026, 21:04, Social
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Miercuri, Georgescu fost dus de la Arestul Central la DIICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice asupra dispozitivelor confiscate de anchetatori din locuința soților de la Mogoșoaia.

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Cristela și Călin, care au petrecut și miercuri, ore întregi la sediul DIICOT, au fost nevoiți să privească de pe ecranele procurorilor fotografii personale cu copii lor, pe măsură ce anchetatorii cercetau stick-urile, telefoanele și hard-diskurile de stocare, în căutarea unor urme ale banilor pe care Georgescu i-ar fi primit de la afaceristul din Buzău, Răzvan Leu. 

Grupul infracțional în care Georgescu ar fi avut un rol activ, i-ar fi promis lui Leu că îi va intermedia un credit de finanțare de 6 milioane de euro, în schimbul unor sume de bani.

Miercuri, MEDIAFAX a obținut motivarea instanței pentru decizia de-al aresta preventiv pe Georgescu. Magistrații au decis, săptămâna trecută, să admită cererea anchetatorilor, după consultarea unor probe, precum email-uri, mesaje pe WhatsApp, sau stenogramele unor convorbiri telefonice ale lui Georgescu, alături de omul de afaceri pe care acesta a pretins că nu-l cunoaște. 

Fereastra celulei lui Georgescu este mereu deschisă, potrivit soției sale

Încă de săptămâna trecută, Georgescu se află în arest preventiv, măsura dispusă de DIICOT în cadrul cercetărilor în dosarul ce vizează prejudiciul. Soția sa, Cristela, a declarat, marți seară, că Georgescu mănâncă mâncare trimisă pachet de acasă, dar și că acesta face post cu apă.

Acesta împarte celula cu alți doi bărbați. În celulă există o „ferestruică” care stă în permanență deschisă, pentru ca spațiul să fie aerisit, după cum a declarat soția lui Georgescu pentru Gândul. 

Încă de când Georgescu a fost arestat preventiv, în fața Arestului Central susținătorii săi se adună, seară de seară, pentru a-l încuraja. Aceștia scandează diverse lozinci, flutură drapele și poartă pancarte.

Miercuri seara, susținătorii săi încă scandează, după mai bine de o săptămână, „Călin Georgescu este președinte”, deși fostul candidat a fost scos din cursa pentru președinția României în 2024, pe fondul ingerințelor ruse, dar și a faptului că nu și-a declarat fondurile investite în campanie.

Totuși, nici ancheta DIICOT, nici faptul că a fost eliminat din cursa pentru prezidențiale nu pare să-i oprească pe susținătorii săi din a-l admira.

De la o seară la alta, însă, numărul de participanți la mitingul din fața Arestului Central pare să fluctueze, fiind, miercuri seară, la un minim, cel puțin în această săptămână. S-au prezentat doar 150 de participanți, în comparație cu duminica trecută, atunci când, în același loc, s-au adunat aproape 2.000. În serile de luni și marți la miting au participat în jur de 200 de participanți, luni și respectiv 300 de participanți, marți.

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