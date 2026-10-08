A zecea noapte de proteste pentru Călin Georgescu | Aproximativ 150 de susținători s-au adunat la Arestul Central

Protestatarii au scandat mesaje în favoarea fostului prezidențiabil și au afișat pancarte prin care susțin că acesta este victima unei „persecuții politice”.

Printre mesajele afișate s-a numărat și „Vocile incomode nu se reduc la tăcere prin cătușe”, „Călin Georgescu, deținut politic”,

Susținătorii lui Georgescu au început să se adune în fața Arestului Central imediat după ce acesta a fost încarcerat preventiv, iar manifestațiile au continuat seară de seară.

Numărul participanților a variat de la o zi la alta.

Dacă miercuri au fost aproximativ 150 de persoane, duminică numărul acestora ajunsese la aproape 2.000.

Scurt context

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care dispusese inițial control judiciar.

Georgescu este cercetat de DIICOT într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. El beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ancheta vizează o presupusă schemă prin care unui om de afaceri i-ar fi fost promisă obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, în schimbul depunerii unei garanții.

Potrivit DIICOT, persoana vătămată ar fi transferat mai întâi peste un milion de euro, iar ulterior încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro. Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, o parte din bani, respectiv 100.000 de euro, ar fi urmat să fie folosită pentru susținerea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Procurorii susțin că finanțarea promisă nu s-a concretizat, iar banii achitați drept garanție nu au fost restituiți.

De ce a fost dus din nou la DIICOT

Joi, Călin Georgescu a fost adus din Arestul Central la sediul DIICOT, pentru a treia zi consecutiv, pentru continuarea perchezițiilor informatice.

Anchetatorii analizează telefoane, laptopuri, stick-uri de memorie și alte dispozitive ridicate în urma perchezițiilor efectuate la locuința familiei Georgescu din Mogoșoaia, pe 21 septembrie, procedură care nu poate avea loc decât în prezența deținătorilor dispozitivelor.