Prima pagină » Social » „Căline, suntem aici cu tine”: în jur de 300 de susținători ai lui Georgescu, în fața Arestului Central

„Căline, suntem aici cu tine”: în jur de 300 de susținători ai lui Georgescu, în fața Arestului Central

Susținătorii fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu s-au adunat, pentru a 8-a seară consecutivă în fața Arestului Central. Aceștia scandează mesaje de susținere pentru Georgescu și aplaudă.
George Simion despre banii lui Călin Georgescu: „Nu știu din ce trăiește”
George Simion despre banii lui Călin Georgescu: „Nu știu din ce trăiește”
Dominic Fritz, pledoarie pentru alegeri anticipate: Nu putem lua decizia în funcție de un posibil rezultat
Dominic Fritz, pledoarie pentru alegeri anticipate: Nu putem lua decizia în funcție de un posibil rezultat
George Simion: Decât un premier Bolojan, mai bine fără niciun premier
George Simion: Decât un premier Bolojan, mai bine fără niciun premier
Simion spune că „cineva” din partea lui Bogos i s-a adresat. Persoana ar fi reclamat „un abuz”
Simion spune că „cineva” din partea lui Bogos i s-a adresat. Persoana ar fi reclamat „un abuz”
Garda de Mediu a amendat organizatorii competiției de drift din Piața Constituției cu 15.000 de lei
Garda de Mediu a amendat organizatorii competiției de drift din Piața Constituției cu 15.000 de lei
Daiana RobRareș Mustață
06 oct. 2026, 21:25, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pe imaginile surprinse de Mediafax se vede cum aceștia au adus o masă, dar și bănci, pe care au pus mai multe sticle de apă. Câțiva dintre participanții la miting sunt îmbrăcați în costum popular.

Vezi galeria foto
5 poze

Susținătorii lui Georgescu au adus cu ei steaguri, dar și bannere pe care scrie „Vocile incomode nu se reduc la tăcere prin cătușe”, dar și „Turul 2 înapoi” sau „Călin Georgescu este persecutat politic”.

Aceștia scandează: „Căline, Căline, suntem aici cu tine” sau „Călin Georgescu este președinte”.

Marți, Cristela, soția lui Călin Georgescu a fost audiată la DIICOT, în dosarul de înșelăciune ce-l vizează pe fostul candidat la prezidențiale. Georgescu este acuzat că ar fi înșelat, cu 1,1 milioane de euro, un om de afaceri din Buzău, căruia i-ar fi promis că îi va intermedia obținerea unui credit de finanțare.

Georgescu a fost și el audiat, din nou, marți, la DIICOT, unde anchetatorii au verificat dispozitivele informatice confiscate din vila soților din Mogoșoaia. Procurorii încearcă să refacă traseul presupusului prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Georgescu, care a fost adus cu mâinile încătușate, la sediul DIICOT, nu a făcut declarații.

Protestele din fața Arestului Central continuă încă de săptămâna trecută, când cererea DIICOT de arestare preventivă a lui Georgescu a fost aprobată de Curtea de Apel București, iar fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv în dosarul de înșelăciune în care acesta este inculpat.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
GSP.ro
Corina Drăgotescu: De ce se tem de anticipate, chiar cu riscul de a compromite democrația
Gandul
Vedeta Antena 1 și medicul căsătorit, de pe bancheta din spate... în chirie! Chirurgul s-a întors la 'pacientă' 🫣
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Ai ficat gras chiar dacă nu bei alcool? Tot ce trebuie să știi despre steatoza hepatică nonalcoolică
CSID
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor