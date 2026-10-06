„Căline, suntem aici cu tine”: în jur de 300 de susținători ai lui Georgescu, în fața Arestului Central

Pe imaginile surprinse de Mediafax se vede cum aceștia au adus o masă, dar și bănci, pe care au pus mai multe sticle de apă. Câțiva dintre participanții la miting sunt îmbrăcați în costum popular.

Susținătorii lui Georgescu au adus cu ei steaguri, dar și bannere pe care scrie „Vocile incomode nu se reduc la tăcere prin cătușe”, dar și „Turul 2 înapoi” sau „Călin Georgescu este persecutat politic”.

Aceștia scandează: „Căline, Căline, suntem aici cu tine” sau „Călin Georgescu este președinte”.

Marți, Cristela, soția lui Călin Georgescu a fost audiată la DIICOT, în dosarul de înșelăciune ce-l vizează pe fostul candidat la prezidențiale. Georgescu este acuzat că ar fi înșelat, cu 1,1 milioane de euro, un om de afaceri din Buzău, căruia i-ar fi promis că îi va intermedia obținerea unui credit de finanțare.

Georgescu a fost și el audiat, din nou, marți, la DIICOT, unde anchetatorii au verificat dispozitivele informatice confiscate din vila soților din Mogoșoaia. Procurorii încearcă să refacă traseul presupusului prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Georgescu, care a fost adus cu mâinile încătușate, la sediul DIICOT, nu a făcut declarații.

Protestele din fața Arestului Central continuă încă de săptămâna trecută, când cererea DIICOT de arestare preventivă a lui Georgescu a fost aprobată de Curtea de Apel București, iar fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv în dosarul de înșelăciune în care acesta este inculpat.