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Acuzații pe bandă rulantă la ieșirea de la audieri. Cristela Georgescu: Suntem o familie obișnuită, este o persecuție politică

Cristela Georgescu a lansat o serie de acuzații la ieșirea de la audieri în dosarul soțului ei. Suntem o familie obișnuită, este o persecuție politică, a spus ea. Unele acuzații l-au vizat pe președintele României, Nicușor Dan.
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Petru Mazilu
06 oct. 2026, 15:41, Politic
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Declarațiile au fost făcute pe scările sediului DIICOT.

„Astăzi am fost invitată în calitate de martor, la fel ca și tatăl meu ieri, a fost o procedură normală”, a spus Georgescu adăugând că vrea să le mulțumească tuturor celor „care luptă pentru dreptul la o judecată corectă”.

„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale inacceptabile (…) este important să conștientizați că vă puteți afla cândva în această situație”, a continuat Cristela Georgescu.

Acuzații care îl vizează pe președintele Nicușor Dan

Ea s-a referit la „modul brutal” în care agenți înarmați au intrat în casa familiei și i-au păzit pe copilul și pe bunicul aflați în pat. De asemenea, a vorbit despre persecuție politică, acuzații nefondate și proceduri încălcate.

„Noi ne aflam într-un stat care se pretinde a fi democrat, totuși asistăm la o persecuție politică (…) Acuzațiile din dosar sunt nefondate, până la ora actuală nu am putut intra în posesia dosarului (…) informațiile confidențiale care nu au voie să fie publice au apărut în presă înainte să ajungă la judecător (…) Prezumția de nevinovăție nu este respectată”, a mai spus Cristela Georgescu.

Ea a vorbit despre CEDO și a lansat acuzații către președintele Nicușor Dan despre care a spus că a făcut presiuni afectând imaginea lui Călin Georgescu înainte de judecată.

Înainte de a pleca de la sediul DIICOT, Cristela Georgescu a imitat gestul soțului ei și a urcat pe ușa mașinii pentru a saluta mulțimea. În apropierea sediului se aflau zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale care au cerut eliberarea lui Georgescu și au scandat, printre altele, „Cristela este prima doamnă”.

Soții Georgescu s-au întâlnit la sediul DIICOT

Marți, și fostul candidat Călin Georgescu a fost scos din Arestul Central pentru a fi dus la sediul DIICOT. Acolo au loc percheziții informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate din casa celor doi soți, din Mogoșoaia.

Procurorii anti-mafia încearcă să refacă traseul banilor (peste 1 milion de euro) din presupusul prejudiciu în dosarul în care este implicat politicianul.

Anchetatorii l-au introdus pe Georgescu în sediul DIICOT prin curtea instituției, fiind transportat cu duba de la Arestul Central. Călin Georgescu a avut cătușe la mâini și nu a făcut niciun fel de declarație. Prezența soților Georgescu la DIICOT a fost necesară în vederea continuării cercetărilor desfășurate de procurori în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

 

 

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