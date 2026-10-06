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Călin Georgescu a fost scos marți din Arestul Central pentru noi audieri / Cristela Georgescu a ajuns la DIICOT

Călin Georgescu ar putea fi scos marți din Arestul Central. Fostul candidat la alegerile prezidențiale ar urma să fie dus din nou la DIICOT pentru noi audieri, în cadrul anchetei în care este vizat. Cel mai probabil vor avea loc percheziții informatice.
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Laura Buciu
06 oct. 2026, 09:40, Social
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UPDATE: Călin Georgescu a fost adus la DIICOT

Fostul candidat Călin Georgescu a fost scos din Arestul Central și dus la sediul DIICOT, unde au loc percheziții informatice.

Procurorii anti-mafia încearcă să refacă traseul celor peste 1 milion de euro, presupus prejudiciu în dosarul în care este implicat fostul prezidențiabil.

Anchetatorii l-au introdus pe Georgescu în sediul DIICOT prin curtea instituției, fiind adus cu duba de la Arestul Central.

Prima care a ajuns la sediul DIICOT a fost Cristela Georgescu. Și ea va fi audiată în dosar, în calitate de martor.

UPDATE: Cristela Georgescu a ajuns la DIICOT pentru audieri

Soția lui Călin Georgescu a ajuns marți dimineața la sediul DIICOT pentru audieri. Aici ar urma să ajungă și fostul candidat la alegerile prezidențiale, care va fi scos din Arestul Central. Cristela Georgescu a fost întâmpinată cu urale de susținătorii soțului său.

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a ajuns marți dimineața la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiată de procurori.

La sediul instituției au ajuns deja și susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, care au întâmpinat-o pe Cristela Georgescu cu urale la sosire.

Ei au scandat „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”. La rândul său, Cristela Georgescu i-a salutat și le-a transmis gestual că sunt în sufletul ei, după ce, luni seara, a scris un mesaj pe Facebook în care le-a mulțumit pentru susținere.

În cursul zilei, la DIICOT urmează să ajungă și Călin Georgescu. Acesta va fi scos din Arestul Central și dus la sediul instituției pentru noi audieri, în cadrul anchetei în care este vizat.

Prezența celor doi soți la DIICOT are loc în contextul continuării cercetărilor desfășurate de procurori în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Știre inițială:

Potrivit unor surse, procurorii ar urma să desfășoare noi acte de urmărire penală. Cel mai probabil, în cazul lui Călin Georgescu va avea loc și o percheziție informatică. O procedură similară a avut loc în cazul lui Ionel Rusen, în contextul aceluiași dosar.

De altfel, demersurile procurorilor continuă după ce, luni, a fost audiat la sediul DIICOT și socrul lui Călin Georgescu. Vasile Moldoveanu a fost audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune în dosarul privind un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Audierea acestuia vine în contextul în care anchetatorii verifică mai multe persoane și posibile legături relevante pentru dosar.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile marțea trecută, în 29 septembrie 2026. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT.

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