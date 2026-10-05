Noi audieri în dosarul lui Călin Georgescu. Socrul său a ajuns la DIICOT pentru audieri

Vasile Moldoveanu va fi audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune în dosarul privind un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Surse din anchetă arată că procurorii vor să lămurească cum, din contul lui Vasile Moldoveanu a fost transferată, în cotombrie 2023, suma de 118.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu.

Ulterior, Răzvan Leu a formulat plângerea de la care a pornit dosarul în care este anchetat Georgescu.

La detaliile tranzacției ar fi fost menționat că banii sunt cu „împrumut”.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în 29 septembrie 2026. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT.