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Călin Georgescu reia solicitarea de suspendare a președintelui Nicușor Dan: Am convingerea că printre parlamentari mai sunt oameni cu inimă care au dragoste de țară

Călin Georgescu a reluat apelul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, susținând că un astfel de demers nu poate fi realizat doar de AUR și de liderul formațiunii, George Simion. Fostul candidat la alegerile prezidențiale afirmă că există parlamentari din mai multe partide care ar putea susține inițiativa.
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Romulus Preda
21 iun. 2026, 13:00, Politic
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Călin Georgescu a declarat că procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan necesită sprijin parlamentar mai larg decât cel al opoziției reprezentate de AUR.

Suspendarea președintelui ilegitim nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om, respectiv Partidul AUR și George Simion”, a afirmat Georgescu.

Apel către parlamentari

Acesta și-a exprimat convingerea că în Parlament există aleși care ar putea susține o astfel de inițiativă.

Eu am convingerea că printre parlamentari mai sunt oameni cu inimă, care au dragoste de țară și care înțeleg această situație în care se pune în pericol însăși existența statului român”, a declarat Călin Georgescu.

Potrivit unor surse politice, parlamentarii AUR condiționează susținerea Guvernului Veștea de o acțiune de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.

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