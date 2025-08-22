Când se va putea circula fără întrerupere pe autostradă de la București la Pașcani? Anunțul ministrului Transporturilor

Ministrul Transporturilor a verificat vineri, alături de Ilie Bolojan, și constructorul român Dorinel Umbrărescu, lucrările de pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7), tronsonul Focșani-Bacău.

Toate loturile dintre Focșani și Pașcani, însumând circa 173 de kilometri, sunt construite de antreprenorul român. Costurile estimate pentru aceste tronsoane se ridică la aproximativ 11 miliarde de lei, fără TVA. În prezent, lucrările pe cele șase șantiere active din această secțiune avansează într-un ritm susținut, susține Ciprian Șerban.

El spune că, până în prezent, peste 100 de kilometri din totalul de 319 km ai tronsonului Ploiești – Pașcani au fost deschiși circulației.

„Conform planificării, întreaga autostradă va fi finalizată și dată în folosință până în august 2026, permițând circulația neîntreruptă pe autostradă între București și Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 de kilometri. Pentru respectarea termenului de finalizare, este esențial ca finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie asigurată în mod constant pe întreaga durată a lucrărilor. Odată finalizat, acest proiect de infrastructură va facilita deplasările rapide și sigure, contribuind semnificativ la dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii”, a scris pe Facebook Ciprian Șerban.