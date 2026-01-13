Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre majorarea vârstei de pensionare și a taxelor

Oana Gheorghiu a fost întrebată marți, în cadrul unei intervenții la Digi 24, dacă susține varianta majorării vârstei de pensionare la militari și la alte categorii.

„Cred că în societate există susținere pentru creșterea vârstei de pensionare la mai multe categorii”, a răspuns reprezentanta Guvernului Bolojan.

Totuși, ea a subliniat că „Guvernul acesta este al unei coaliții” adăugând că „ce se întâmplă în coaliție, eu nu știu și nu pot spune”.

Oana Gheorghiu a fost întrebată despre majorarea impozitelor.

„Impozitul s-a majorat cum s-a majorat la toată lumea, eu cred ca taxa pe proprietate era foarte mică în România (…) cred că trebuia făcută o creștere progresivă, dar nu s-a făcut (…) acest guvern ar fi venit cu alte soluții dacă s-ar fi putut. Știu că nu este ușor, dar cred că altă soluție pentru a susține bugetul nu exista”, a precizat Gheorghiu.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat recent că fiecare ordonator principal de credite trebuie să reorganizeze instituția pe care o conduce pentru a reduce cu 10% fondul de salarii, fără a tăia salariile de bază. Radu Miruță a adăugat că fiecare ministru decide cum aplică măsura, prin disponibilizări, reducerea sporurilor sau diminuarea funcțiilor de conducere.

Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare.

„Compromisul acceptat de coaliție este să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajați, dar să contribui la efort prin creșterea vârstei de pensionare”, a explicat ministrul Miruță.

În prezent, vârsta de pensionare pentru militari și polițiști este de 48 de ani.