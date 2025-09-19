CFR Călători: Aplicațiile de vânzare online sunt oprite temporar luni, 22 septembrie

„Am aplicat pentru o finanțare din fondul pentru modernizare pentru soluții integrate inteligente, care să cuprindă și platforma informatică și contoare inteligente, care pot să transmită din 15 în 15 minute consumul în timp real și care vor crea o rețea energetică digitală, în care vei putea să vezi tariful diferențiat și tariful dinamic. Am găsit sursa de finanțare, lucrez la stabilizare împreună cu operatorii de distribuție și furnizare care trebuie să instaleze și să facă aceste platforme informatice și cred foarte mult că 2 ani este un termen rezonabil pentru crearea acestui lucru”, a spus ministrul Bogdan Ivan, într-o conferință.

Ivan a precizat că deja există operatori care „pentru acei oameni care au optat să-și facă din banii lor, să-și cumpere aceste smart metere, oferă tarife diferențiate”.

Ministrul a explicat și mecanismul de finanțare: „Fondul pentru modernizare urmează să fie folosit ca și bază, iar operatorii de distribuție și furnizare să vină cu cofinanțarea. Ideea este să creăm aceste platforme prima dată. După ce o să vedem precedentul și dacă ea funcționează și duc la reducerea facturilor, este evident că fiecare român care va vrea să-și instaleze un contor inteligent va putea să o facă pentru 150-200 de euro”.

El a menționat că în prezent 16% dintre consumatorii casnici din România, adică 1,5 milioane de puncte de consum, folosesc aproximativ 50% din energia națională, aceștia fiind ținta principală pentru implementarea contoarelor inteligente.