Ciolacu atacă „iscusitele afaceri meșterite de liderii PNL și USR” privind Pfizer: Tocmai „au majorat deficitul cu vreo 5 miliarde de lei”

„Am două vești pentru marii apărători ai bolojenismului ce taie atât de sănătos deficitul României încât operația e reușită, iar pacientul mort: din iscusitele afaceri meșterite de liderii PNL și USR, România are de plată mult peste 1 miliard de euro. Cu executare!”, afirmă Ciolacu, joi, pe Facebook.

Acesta face referire la contractul cu Pfizer și la decizia instanței. „În afacerea Pfizer, cu tot cu penalități și dobânzi, suma (executorie) sare de 800 de milioane de euro. Am văzut marii influenceri ai dreptei, toți zic – stai, dom’ ne, că nu e definitivă. Nu e, dar e executorie. Adică, pe zi ce trece, la suma principală se vor adăuga milioane de euro”, spune Ciolacu.

Ciolacu respinge criticile venite din partea USR privind renegocierea contractului. „Iar prea-cinstiții lideri USR spun că ei nu aveau ce face, dar e vina lui Rafila și Ciolacu că n-au renegociat cu Pfizer. Adică, să luăm niște zeci de milioane de doze, totuși, că plăteam jumătate. Lasă că nu aveam unde să depozităm aceste vaccinuri inutile, dar apoi ne costa enorm să le distrugem. Atât poate produce mintea useristă, mai ales când se nimerește, dramatic, să fie și la guvernare”, afirmă acesta.

Atac către Nicolae Ciucă

În același mesaj, Ciolacu îl atacă și pe fostul premier Nicolae Ciucă, invocând o altă achiziție controversată. „Mai este însă o afacere genială încheiată de marele general Ciucă, ca premier. Una de pe urma căreia a ieșit mare scandal în Anglia, din cauza dronelor Watchkeeper X, destinate României”.

„Parlamentul britanic anchetează acum blocarea achiziției de peste 400 de milioane de dolari, făcută de țara noastră încă din 2022 și niciodată livrată. Văd că, mai nou, facem drone cu Ucraina. Dronele britanico-israeliene vor ajunge, probabil, la noi la Paștele… Cailor. Însă, factura lor este certă”, continuă acesta.

„Așa îl ajută PNL-USR pe Mare Conducător Bolojan”

În final, Ciolacu susține că aceste decizii au afectat bugetul României. „Așa îl ajută duetul de forță PNL-USR pe Marele Conducător Bolojan să reducă deficitul: tocmai l-au majorat cu vreo 5 miliarde de lei! Firește, Bolojan cu PNL și USR trebuie să rămână la guvernare. Merită”, conchide Ciolacu.

Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.