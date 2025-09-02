Ciprian Ciucu neagă informațiile apărute pe surse despre posibile tensiuni cu premierul Bolojan

„În timp ce unii dintre noi nu mai prididim să ne facem mai bine treaba acolo unde ne-au trimis românii, alții au prea mult timp și mintea odihnită și inventează știri pe surse, doar, doar să mai bage zâzanie și neîncredere”, se arată în mesajul publicat pe rețelele de socializare de edilul Sectorului 6.

Ciucu a respins categoric posibilitatea ca Ilie Bolojan sau Emil Boc să îi fi adresat remarci jignitoare. „Doar nu vă imaginați ca un gentilom precum Ilie Bolojan să mi se adreseze mie în acel fel, sau un cavaler, un om de echipă precum Emil Boc, să îi spună așa ceva lui Ilie Bolojan”, a scris prim-vicepreședintele PNL.

Primarul a îndemnat publicul să nu creadă în „știrile pe surse”, calificându-le drept „manipulări grosolane”.

„Nu mergem la bere împreună și nu ne dăm cu jeturile, dar suntem colegi, oameni cu ceva experiență de viață, iar respectul reciproc este de la sine înțeles”, a conchis Ciprian Ciucu.