Claudiu Năsui spune că Guvernul ar trebui să strângă cureaua pentru a servi drept exemplu

Coaliția încă nu a găsit o soluție pentru concedierile din plan local. Decizia a fost amânată, întrucât cele patru partide aflate la guvernare au poziții diferite. Fostul ministru al Economiei mai crede că reforma propriu-zisă ar trebui să însemne cu totul altceva.

„În opinia mea, nu ar trebui să ne concentrăm numai pe cheltuielile de personal, ci pe cheltuielile în general, pentru că dacă reduci numai cheltuielile de personal, ce se poate întâmpla este ca o primărie să-și mute pur și simplu oamenii de pe statul de plată al primăriei în statul de plată al companiilor din subordinea primăriei și atunci practic, să schimbe banii de la cheltuieli de personal înspre bunuri și servicii, aceiași bani se cheltuiesc, aceiași oameni sunt angajați, nu s-a întâmplat nici o schimbare, decât una de cosmetizare contabilă”, a declarat Năsui în contextul reducerii cheltuielilor pe plan local.

În opinia deputatului USR, „ce ar trebui făcut este reduse cotele defalcate care merg înspre primării. Aici într-adevăr ar putea să fie un loc în care și Guvernul să facă niște economii și să se reducă deficitul și să-i spui fiecărei primării: din banii aceștia pe care oricum îi primeai primești mai puțin, te gospodărești cum vrei cu ei”.

Claudiu Năsui, despre reforma administrației publice

Claudiu Năsui consideră că reforma administrației publice locale ar trebui să însemne de fapt altceva: „În primul rând, ar trebui să însemne o descentralizare mai mare, descentralizarea însemnând să nu-ți mai vină fondurile de la centru. Când îți vin fondurile de la centru, oamenii sunt mai nepăsători la nivel local și atunci o să aleagă mai degrabă un primar conectat la centru, care să poată să atragă mai mulți bani, decât un primar gospodar (…). Să fie o finanțare per locuitor, de exemplu sau după niște criterii obiective și să nu mai depindă de bunul plac al politicienilor de la centru”.

Fostul ministru USR al Economiei precizează că „oricum, pe lângă reformă, noi trebuie să facem și reducerea aceasta de cheltuieli (…). E de bun simț să faci reduceri de cheltuieli inclusiv la local, dar trebuie să se vadă reducerea asta de cheltuieli și la Guvernul central. Dacă nu le faci pe alea la Guvernul central, e mai greu să convingi apoi primarii, să le spui trebuie să strângeți cureaua, când tu, la rândul tău, nu ai strâns-o. Aici, ar trebui Guvernul să dea un exemplu„.